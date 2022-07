Na czym polega marketing szeptany? Czy warto stosować takie działania?

Marketing szeptany – co to takiego?

Marketingowcy wymyślają coraz to nowsze metody oraz techniki, żeby nakłonić potencjalnych klientów do zakupu lub skorzystania z usług danej firmy. Jednym z nich jest marketing szeptany, znany także jako buzz marketing czy whisper marketing.

Co to marketing szeptany? Jest to jedna z form marketingu, która pomaga rozpowszechnić informacje o marce, produkcie, usłudze w internecie. Jej głównym celem jest wywołanie dyskusji wśród internautów, co pomaga dotrzeć do użytkowników z promowaną i dopasowaną do nich treścią. Buzz marketing stawia na bezpośredni kontakt z potencjalnym klientem danej marki. Jego działania mają za zadanie podjęcie interakcji z użytkownikami za pomocą przekazywania opinii lub budowania zainteresowania.

Na czym polega marketing szeptany?

Powyższa definicja jest jednak dosyć ogólna. Na czym konkretnie polega marketing szeptany? Jest to przede wszystkim przekazywanie informacji o marce lub produkcie w sposób wyglądający na spontaniczny, niewymuszony. Stąd nazwa - szeptany. Ma polegać na "szeptaniu" konsumentom o danej marce, usłudze czy produkcie i jego zaletach. Ważne jednak, że buzz marketing nie przekonuje do kupna, ale opisuje cechy i zalety produktu, jednocześnie dopasowując wypowiedź do tematyki danej dyskusji. Tak więc nie może być mylony z reklamą czy generowaniem sztucznych opinii.

Techniki marketingu szeptanego. Przykłady

Jakie są przykłady marketingu szeptanego? Działania tego typu rozgrywają się głównie na forach internetowych, w serwisach tematycznych i opiniotwórczych, w komentarzach pod artykułami, wpisami blogowymi czy w social mediach, np. na grupach facebookowych. Publikowanie opinii, postów, komentarzy dotyczących danego produktu ma zwrócić uwagę innych użytkowników, zapoczątkować dyskusję i zaciekawić, co finalnie ma doprowadzić do kupna.

Istnieje kilka form marketingu szeptanego. Marketing wirusowy polega na tworzeniu filmów, memów angażujących odbiorców i zachęcaniu ich do udostępniania materiałów dalej. Evangelist marketing polega na tworzeniu społeczności fanów danej marki, z którą się utożsamiają. Brand blogging korzysta z autorytetu blogerów, którzy tworzą treści docierające do ich grupy odbiorców. Product seeding obejmuje umowy z influencerami testującymi dane produkty i dzielącymi się opiniami na ich temat.

Marketingiem szeptanym może nazwać też ogólne działania firm i marek, które zachęcą klientów do robienia "pozytywnego szumu" i dzielenia się doświadczeniami w internecie. Głównym celem jest wywołanie dyskusji w sposób niewymuszony i naturalny. Najlepiej, gdyby rekomendacje pisane były w szczery sposób przez prawdziwych klientów. Czasem wystarczy ich tylko do tego odpowiednio zachęcić, co też robią specjaliści od marketingu szeptanego.

Jaka jest efektywność marketingu szeptanego?

Marketing szeptany cieszy się dużą skutecznością w prowadzeniu kampanii marki. Jego duże zalety to m.in.: dotarcie do dużej grupy odbiorców w krótkim czasie, duże źródło opinii i sugestii na temat produktów, niewielkie opłaty itp. Warto jednak pamiętać, że kampanie marketingu szeptanego są skuteczne, gdy opinie są neutralne i wyglądają na autentyczne. Wiele marek wskazywało, że zwiększyło swoje wyniki poprzez rozpowszechnianie akcji mających na celu ocieplanie ich wizerunku. Marketingowe budowanie zainteresowania, wywoływanie dyskusji sprawiało, że szum wokół marki pozytywnie wpływał na jej rozpoznawalność.

Jakie są koszty marketingu szeptanego?

Kampanie marketingu szeptanego realizują praktycznie wszystkie większe agencje marketingu internetowego i PR. Stosują oni doprecyzowane komunikaty reklamowe i korzystają z wiedzy oraz umiejętności copywriterów, którzy swobodnie wypowiadają się w Internecie na temat marki i naturalnie wchodzą w dyskusje. Dla właścicieli marek dużym plusem jest fakt, że do prowadzenia kampanii marketingu szeptanego nie potrzeba dużych nakładów finansowych i kosztownych przedsięwzięć. Prowadzenie takich działań samemu jest nawet bezpłatne, chociaż na początek warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Działania z tego zakresu opierają się głównie na ludziach i na ich dobrych praktykach związanych z tworzeniem treści. To oni wiedzą, jak dotrzeć do potencjalnego klienta i zainspirować ich do podjęcia danego działania. Koszty są jednak różne i zależą od wielu czynników, w tym, czy do projektu angażowana jest znana osoba, np. influencer czy bloger. Najczęściej marka płaci konkretną kwotę za jeden wpis w internecie. Może to być 20 zł albo więcej.

Czy marketing szeptany jest legalny?

Czy takie sztuczne wywoływanie zainteresowania jest dopuszczalne przez prawo? Prawo wprost nie zakazuje stosowanie tego rodzaju marketingu. Żaden polski kodeks nie reguluje dokładnie tego pojęcia czy jego definicji. Można jedynie posiłkować się zapiskami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W żadnym jednak nie jest napisane wprost, że tego typu działalność jest niezgodna z prawem. Zależy to od interpretacji.

Co do zasady marketing szeptany nie jest więc ani legalny, ani nielegalny. Można jednak stwierdzić, że w niektórych przypadkach stanowi przykład nieuczciwej praktyki rynkowej i czynu nieuczciwej konkurencji. Właściciele firm i marketingowcy powinni więc kierować się standardami etycznymi działań buzzmarketingu.

Jak firmy wykorzystują marketing szeptany?

Niedbałe prowadzenie marketingu szeptanego może przynieść więcej szkody niż korzyści, negatywnie wpływając na wizerunek firmy w sieci. Najczęściej więc firmy korzystają z usług agencji PR specjalizujących się w buzz marketingu i specjalistów od contentu. W jaki sposób działają? Tworzą konta w social mediach, z których publikują angażujące użytkowników posty. Publikują wzmianki o firmach oraz markach na serwisach tematycznych i blogach. Udzielają się na grupach dyskusyjnych. Publikują komentarze zawierające wzmianki o marce.

Na blogach tworzone są artykuły, zestawienia, poradniki, w których autor wspomina o zaletach danego produktu lub pozytywnych akcjach związanych z marką. Wiele firm wykorzystuje potencjał Instagrama czy TikToka, aby promować swoje produkty z pomocą buzz marketingu. W materiałach wideo, przypominających popularne "polecajki", zestawienia, rankingi, wspomina się o pozytywnych aspektach kojarzonych z danym produktem. Na tego rodzaju socialach łatwo znaleźć grupę targetową dla swojej marki.

Marketing szeptany potrafi być bardzo skuteczny i przynieść marce wiele korzyści. Łatwo jednak posądzić marketingowców o nieuczciwe praktyki, ponieważ cała strategia buzz marketingu polega na udawaniu naturalności i spontaniczności oraz wywoływaniu reakcji u nieświadomych użytkowników. Jeśli działania będą prowadzone nieumiejętnie, mogą zadziałać odwrotnie i negatywnie wpłynąć na wizerunek.

