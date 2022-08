Na czym polega pełnomocnictwo notarialne?

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne polega na ustanowieniu pełnomocnika, który w naszym imieniu będzie mógł uczestniczyć w dotyczących nas czynnościach prawnych. Osoba, która zostanie pełnomocnikiem, będzie mogła wykonywać w naszym imieniu określone w pełnomocnictwie czynności prawne.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa? Wyróżniamy cztery rodzaje pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo ogólne - musi być udzielone w formie pisemnej. Udzielane jest do czynności tzw. zwykłego rzędu, m.in. podejmowania działań dotyczących bieżących spraw i reprezentowania przed urzędami, organami, instytucjami itp. Pełnomocnictwo rodzajowe - z podpisem notarialnie poświadczonym. Przeznaczone jest do czynności zwykłego rzędu oraz do czynności, do których zgodnie z prawem wymagana jest taka forma. Mowa tu m.in. o zawieraniu umów z pracownikami, przedłużaniem umowy najmu, czy pobieraniem wynagrodzenia za wynajem, Pełnomocnictwo szczególne - w formie aktu notarialnego. Wymagane jest w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami lub sprzedaży samochodów, Pełnomocnictwo procesowe - pozwala na reprezentowanie mocodawcy w trakcie czynności sądowych. W tym przypadku jednak istnieją pewne ograniczenia co do podmiotów mogących występować jako pełnomocnik procesowy.

Do jakich czynności niezbędne jest pełnomocnictwo notarialne?

W zależności od ustanowionego zakresu pełnomocnictwo umożliwia w imieniu mocodawcy dokonywanie czynności, takich jak m.in.: załatwianie spraw dotyczących zdrowia mocodawcy,

załatwianie spraw spadkowych,

składanie dokumentów do różnych instytucji,

pobieranie środków z emerytury,

dokonywanie przelewów,

podpisywanie określonych dokumentów,

sprzedaż samochodu lub nieruchomości,

załatwianie spraw administracyjnych w urzędach,

reprezentacja mocodawcy przed urzędami.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy istnieje coś takiego, jak pełnomocnictwo do wszystkiego. Udzielenie pełnomocnictwa w każdym przypadku wymaga określenia przez mocodawcę objętego nim zakresu czynności, w związku z czym pełnomocnictwo do wszystkiego nie istnieje. Oczywiście możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa do wielu czynności, niemniej jednak nie da się udzielić pełnomocnictwa do wszystkiego.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. Kodeks cywilny dopuszcza również możliwość bycia pełnomocnikiem przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych: małoletniego powyżej 13. roku życia,

osoby, wobec której orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowo lub ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego.

Jak ustanowić pełnomocnictwo notarialne?

Aby zachować bezpieczeństwo i mieć pewność, że pełnomocnictwo nie zostanie podważone przez np. urząd, należy udzielić go pisemnie, w formie notarialnej. Pełnomocnictwo jest czynnością jednostronną, co oznacza, że do jego udzielenia nie jest konieczna obecność pełnomocnika. Wystarczy, że u notariusza stawi się mocodawca, czyli osoba udzielająca pełnomocnictwo i złoży oświadczenie woli.

Jakie dokumenty są potrzebne do pełnomocnictwa notarialnego? dokument tożsamości mocodawcy,

dane osobowe osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwo,

określenie zakresu pełnomocnictwa,

określenie rodzaju pełnomocnictwa,

określenie okresu obowiązywania (nie jest to jednak wymóg),

podpis mocodawcy i notariusza.

Kiedy wygasa pełnomocnictwo notarialne?

Jak zostało wspomniane, pełnomocnictwo może zostać ustalone bezterminowo lub na wskazany przez mocodawcę okres czasu. Kiedy pełnomocnictwo notarialne straci ważność? z chwilą wykonania czynności, do której pełnomocnik został upoważniony,

gdy pełnomocnik zrzeknie się pełnomocnictwa,

gdy pełnomocnik lub mocodawca zmarli i w treści dokumentu nie określono, że mocodawca dopuścił działanie pełnomocnika po jego śmierci,

gdy pełnomocnik został ubezwłasnowolniony. Pełnomocnictwo notarialne może również zostać odwołane w dowolnym czasie. Odwołanie pełnomocnictwa następuje z woli mocodawcy i nie wymaga ono udziału notariusza. Ponadto może być ono złożone w dowolnej formie.

Ile kosztuje sporządzenie pełnomocnictwa u notariusza?

Wynagrodzenie notariusza jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W przypadku pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności taksa notarialna wynosi 30 zł plus 23 proc. VAT. W przypadku pełnomocnictwa do więcej niż jeden czynności taksa wynosi 100 zł plus 23 proc. podatku VAT. Do kosztów dodatkowo należy doliczyć opłaty za wypis + 23 proc. podatku VAT prowizji.

