Na czym polega zarządzanie długiem publicznym?

Czym jest dług publiczny?

Państwowy dług publiczny to wskaźnik zadłużenia sektora finansów publicznych, który określa wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki sektora na rynki finansowym, w tym bankowym. Jest to więc zadłużenie sektora rządowego, samorządowego oraz ubezpieczeń społecznych. Obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;

zaciągniętych kredytów i pożyczek;

przyjętych depozytów;

wymagalnych zobowiązań:

wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60 proc. wartości rocznego produktu krajowego brutto. Dług publiczny w Polsce oblicza się według dwóch metodologii — unijnej oraz krajowej. Metodologia krajowa, która określa wysokość państwowego długu publicznego, opiera się na przepisach ustawy o finansach publicznych (z 27 sierpnia 2009 r.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Metodologia unijna wynika z przepisów UE, które obowiązujące kraje członkowskie, a obliczone na jej podstawie zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych, a swoim zakresem obejmuje więcej zobowiązań. Różnica między długiem obliczanym według krajowych i unijnych standardów to aż 260 mld zł w 2022 roku. Jednostki są zobowiązane do tego, by sporządzać i przekazywać kwartalnie sprawozdania, które stanowią źródło danych koniecznych do wyliczenia długu publicznego.

Ukryty dług publiczny to finansowe zobowiązania państwa nieuwzględnione w sprawozdaniach budżetowych. Jest trudny do oszacowania, a jego źródłem są przyszłe zobowiązania państwa, m.in. z tytułu wypłaty emerytur i zasiłków dla bezrobotnych, a także kosztów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. GUS ma obowiązek szacowania i przesyłania do Eurostatu co trzy lata informacji o tej wartości. Rząd stara się jednak przesuwać wiele zobowiązań poza oficjalny budżet oraz kontrolę parlamentu, głównie za pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego i tarczy finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju

Na czym polega zarządzanie długiem publicznym?

Zarządzanie długiem publicznym jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o finansach publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Ministra Finansów. W uproszczeniu jest to odpowiednie działanie zmierzające do zapewnienia finansowania potrzeb pożyczkowych władz na rynku finansowym po jak najniższym koszcie, biorąc pod uwagę nieodłączne w tej sytuacji ryzyko. Są to wszelkie działania związane z obsługą długu: zaciąganie, spłacanie, dokonywanie późniejszego refinansowania, a także spłaty należnych odsetek.

W Polsce za zarządzanie długiem Skarbu Państwa odpowiedzialny jest Departament Długu Publicznego Ministerstwa Finansów, co odpowiada tzw. modelowi ministerialnemu.

W wielu krajach Unii Europejskiej zarządzanie długiem Skarbu Państwa wydzielone jest organizacyjnie w ramach agencji podległych ministrowi finansów lub skarbu (tzw. model agencyjny).

Trzecim rozwiązaniem organizacyjnym, najrzadziej stosowanym jest tzw. model bankowy, czyli umiejscowienie zarządzania długiem Skarbu Państwa w banku centralnym.

Na czym polega refinansowanie długu publicznego?

Zarządzanie długiem publicznym wiąże się z pewnymi ryzykami. Jest to m.in. ryzyko refinansowania długu, ale także ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności czy inne ryzyka (w tym kredytowe i operacyjne). Najczęściej mówi się jednak o tzw. rolowaniu długu, czyli właśnie refinansowaniu go. Na czym ono polega? W praktyce jest to spłata starego długu poprzez aciągnięcie nowego. Problem ten powstaje, gdy brakuje innych źródeł możliwych do wykorzystania w ramach bieżącego regulowania zobowiązań.

