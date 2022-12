Na początku roku wahania cen na stacjach paliwowych. Przez powrót podatku VAT

W pierwszym tygodniu 2023 r. na stacjach benzynowych może dojść do wahań cen. To ze względu na podwyższenie stawki VAT po Nowym Roku z 8 proc. do 23 proc. oraz nowej opłaty paliwowej - prognozują analitycy e-petrol. Możliwe jednak, że wzrost cen nie nastąpi w sposób skokowy.