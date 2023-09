Nadchodzi czterodniowy tydzień pracy. Pierwsze branże już wkrótce skorzystają z tej możliwości

Czterodniowy tydzień pracy jest możliwy

Czterodniowy tydzień pracy nie we wszystkich branżach się sprawdzi

– Przy braku lekarzy, pielęgniarek i barier w dostępie obywateli do służby zdrowia trudno sobie wyobrazić taką regulację, bo zagrozi ona bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli. To chyba najtrudniejsze wyzwanie. Problematyczne dziś wydaje się też wdrożenie skróconego tygodnia pracy w wielu branżach przemysłu , budownictwa , handlu – wyjaśnia.

Dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy już się rozpoczęła

Natomiast za granicą trwają już poważne testy skróconego czasu pracy. Przykład? Wielka Brytania wprowadziła w czerwcu 2022 r. pilotażowy projekt czterodniowego tygodnia pracy. Dotyczyło to 70 firm oraz łącznie 3,3 tys. pracowników. Pilotaż trwał sześć miesięcy i był zorganizowany przez 4 Day Week Global we współpracy z think tankiem Autonomy oraz naukowcami. Próba opierała się na modelu 100:80:100 – 100 proc. wynagrodzenia przez 80 proc. czasu pracy w zamian za zobowiązanie się do utrzymania 100 proc. wydajności.