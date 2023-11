Nagrody na odchodne. Miliony złotych przeznaczono na premie w tym ministerstwie

Choć PiS uzyskał najlepszy wynik w wyborach , to nie ma większości w Sejmie i wszystko na to wskazuje, że po ośmiu latach będzie musiał oddać władzę.

Nagrody w MSZ

Dziennik "Fakt" informuje, że na odchodne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przyznano premię , co ważne nie dostali ich ministrowie i wiceministrowie

" Nagrody przyznawane są pracownikom realizującym niestandardowe zadania w trudnych warunkach związanych z bezprecedensową sytuacją m.in. wojny w Ukrainie. Pracownicy otrzymują nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wybitne rezultaty uzyskane w ramach realizacji powierzonych zadań" - to fragment wyjaśnień jakie z biura prasowego MSZ otrzymał dziennik.

PiS próbuje stworzyć rząd

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.