Najnowsze prognozy. Tak ma wzrosnąć polska gospodarka

no cóż najwięcej zyskała budżetówka nauczycie w zeszłym roku po 1500zł w tym także podwyżki do tego, sędziowie, panie z mopsu, włodarze miast tylko że są to osoby, które tak naprawdę nie płacą podatków a się z nich utrzymują na podwyżki dla tej grupy wyemitowano obligacje skarbowe by spełnić obietnicę wyborczą więc nawet jak wszystko wydadzą to żadnego wpływu na wzrost PKB nie będzie trzeba inwestycji publicznych, zagranicznych inwestorów. Gospodarka to: przemysł, rolnictwo, usługi jak tego nie ma nie ma rozwoju i wzrostu, skoro więcej importujemy niż eksportujemy to nawet popyt krajowy nic nie da nie konsumujemy tego co sami wytwarzamy tylko sprowadzamy