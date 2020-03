Największy polski producent środków do dezynfekcji ostrzega, że brakuje ważnego składnika

Po tym, jak firma Medisept ostrzegła, że na rynku brakuje etanolu niezbędnego do produkcji środków do dezynfekcji, zmieniono prawo i praca trwa nadal. Brakuje jednak drugiego kluczowego składnika. Firma apeluje do polityków o zmianę kolejnych regulacji.

