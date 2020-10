Nauka zdalna może wrócić. Rząd rozważa krok w tył

Choć żadne konkrety w czwartek nie padły, to powrót do zdalnej nauki wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Co prawda nie dla wszystkich, ale na początek dla najstarszych roczników.

Jak podkreśla RMF FM, rząd nie chce wprowadzać regionalizacji zajęć. To znaczy, że ewentualne ograniczenia zostaną wprowadzone od razu w całym kraju, a nie w poszczególnych województwach. Władza nie chce bowiem dopuścić do tego, by niektóre dzieci miały lepsze warunki do nauki od pozostałych.