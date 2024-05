Nawet 30 tys. zł dopłaty. W nowym programie rząd chce rozdać 400 mln zł

vvv 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To fałsz ten artykuł o dofinansowaniu to nie takie proste 4 mies temu wymieniłem okna łącznie obiecano mi 25 proc kosztów zwrotu 7 tys i co 4 dni rzadają ode mnie jakiś faktur a to karty gwarancyjnej na piec gazowy kiedy ją znalazłem zapragneli faktury za zakup pieca gazowego , kiedy im wysłałem zarządali fotografi p[ieca gazowego z tabliczką znamionową teraz proszą o faktury jakie płaciłem za gaz przez ostatni rok sprawa zwrotu pieniędZy stoi w miejscu a ja tylko szukam starych faktur nie wiem dlaczego po wymianie okien żądają ode mnie wszystkiego abym potwierdził że nie mam gazu w domu to jest skandal te dzisiejsze rzady boje się że jeszcze zapłace kare za coś a o 7 tys będzie trzeba zapomnieć ,,,,po co nam wiatraki kiedy nikt nie chce odbierać nadwyżek prądu w lecie nie potrzebujemy ciepła a w zimie słońca nie ma to polityka bezsęsowna