Netflix otworzył biuro w Polsce. Szuka nowych pracowników

Biuro Netflixa przeniesione z Holandii

Jak dowiedziały się Wirtualnemedia.pl nowe biuro Netflixa zlokalizowane jest w centrum stolicy, jednak jest na razie tymczasowe. Docelowa lokalizacja nie jest jeszcze znana. Do tej pory ustalono, że praca w warszawskim biurze ma charakter hybrydowy. Zespół pracuje jeszcze w niepełnym składzie. Wciąż poszukiwani są nowi pracownicy, przede wszystkim z doświadczeniem marketingowym oraz produkcją filmową.

Zmiana lokalizacji zgodnie z zapowiedzią

- Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią - komentuje Larry Tanz, wicedyrektor ds. seriali oryginalnych na region Europa, Bliski Wschód, Afryka.