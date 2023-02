Nie 700, a 1000 metrów od zabudowań. Ziobryści postawią na swoim?

- Wiatraki są drogie, szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Moim zdaniem postawienie wiatraków spowoduje podwyżki energii, dlatego że system elektroenergetyczny nie jest w stanie przyjąć dodatkowej energii z wiatraków, a więc będą one stały i nie pracowały. W efekcie będziemy płacić gigantyczne pieniądze deweloperom farm wiatrowych za to, że wiatraki po prostu nie produkują energii elektrycznej - powiedział Janusz Kowalski na antenie RMF FM.

To już kolejna propozycja do tej ustawy zaproponowana przez obóz rządzący. Przypomnijmy, że poprawkę do tzw. ustawy wiatrakowej zgłosił już Marek Suski. Została ona przegłosowana przez komisję. Poprawka zwiększa z 500 do 700 m minimalną odległość wiatraka, ale wyłącznie od budynków mieszkalnych.