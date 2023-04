Niemcy wpadną w recesję? Minister reaguje na najnowszą prognozę

Lokomotywa… 24 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Jeśli u Niemców złe to i my powinnismy się tez martwić. 60% wymiany handlowej to przecież z Niemcami. Niemcy to lokomotywa Europy a Polska to doczepiony wagon który często myśli ze on pojedzie szybciej