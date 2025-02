Niemcy zaostrzają kontrole. Mnożą się problemy ważnej branży dla polskiego PKB

To problem dla naszego kraju. Polska stanowi granicę zewnętrzną UE, w tym najbardziej kłopotliwą z Białorusią, którą od 2021 r. wykorzystuje Rosja i Białoruś, organizując przez nią przemyt tysięcy migrantów do Europy. " Od 1 lipca 2021 r. do 19 listopada 2024 r. Straż Graniczna zanotowała tu 110 595 prób nielegalnego przekroczenia " - podaje gazeta.

Ważna branża w trudnej sytuacji

Wzmożone kontrole Niemcy wprowadzili w 2023 r., a skończyć się miały w marcu 2025 r. Już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Wręcz przeciwnie - sprawdzanie samochodów przekraczających granicę zachodnich sąsiadów Polski stają się dokładniejsze, a przez to dłuższe.

Szef związku dodaje, że szczególnie dotkliwe jest to w sytuacji, gdy znaczna cześć dostaw realizowana jest według rygorystycznej zasady "just in time". - Jeśli przewoźnik nie przyjedzie na czas, to ląduje na końcu kolejki i długo czeka na rozładunek czy załadunek albo płaci kary umowne - cytuje Wrońskiego "Rzeczpospolita".