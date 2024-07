Niemcy znów mają problem. Kluczowy wskaźnik nurkuje po roku wzrostów

Niemcy wysyłają kolejny sygnał potwierdzający problemy gospodarcze. Lipcowy odczyt indeksu ZEW przerwał trwający rok trend wzrostowy. Eksperci z instytutu w najnowszym raporcie wskazują na kilka czynników, które przyczyniły się do pogorszenia nastrojów wśród inwestorów i analityków.

Niepewność w Europie kładzie się cieniem na gospodarce

Wśród głównych przyczyn wymieniono spadek niemieckiego eksportu w maju, który okazał się głębszy, niż przewidywano. Dodatkowo niepewność polityczna we Francji oraz brak jasności co do przyszłej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego wpłynęły negatywnie na oczekiwania dotyczące rozwoju gospodarczego.