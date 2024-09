Niemiecka gospodarka pogrąża się w recesji. Nowe dane z przemysłu

Niemcy mają jeszcze większy problem z gospodarką. Indeks PMI Composite, obrazujący kondycję sektora prywatnego, spadł we wrześniu do poziomu 47,2 punktu z 48,4 punktu w sierpniu. Jak podają autorzy badania, "spadek aktywności gospodarczej we wrześniu był najszybszy od lutego i wskazywał na solidne tempo spadku całkowitej produkcji dóbr i usług".