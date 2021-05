Niemiecka gospodarka skurczyła się bardziej niż polska. Winne restrykcje

rex 25 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zawsze uważałam Niemców za dobrych gospodarzy i ekonomistów ale nie lubię ich za to że wykorzystują swoją przewagę ekonomiczną i nie liczą się z innymi, tylko całkowite podporządkowanie i 0 sprzeciwu ... dla nich to normalne bo oni tak już są wychowani a dla nas nie, u nas jak się komuś coś niepodobna to mówi. Z Niemcem na temat polityki nie porozmawiasz, nadal się boją mówić o swoich przekonaniach ale w sumie to nic dziwnego bo zaraz ci się oberwie i dostajesz po ryjk... delikatnie mówiąc...Może by było lepiej zmienić technik wychowawcze w stosunku do członków UE, bo na razie to przypomina ring bokserski... a jak ktoś już całkiem leży w tedy lecą wszyscy z powrotem na ratunek i reanimacja ...do pierwszego sprzeciwu....