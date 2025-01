Nieoczekiwany odczyt w Niemczech. Nie tego spodziewali się eksperci

Styczniowy wskaźnik PMI dla niemieckiego przemysłu wzrósł do poziomu 44,1 punktu, co stanowi najlepszy wynik od ośmiu miesięcy. Choć wciąż pozostaje poniżej granicznego progu 50 punktów, to znacząco przewyższył zarówno grudniowy odczyt (42,5 pkt), jak i prognozy analityków (42,7 pkt). W sektorze usług sytuacja jest jeszcze lepsza - indeks osiągnął poziom 52,5 punktu.