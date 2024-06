Niepewność we Francji szkodzi europejskim rynkom. Tak może uderzyć w złotego

Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się nieco ponad tygodniem, skłoniły prezydenta Francji do podjęcia kluczowej decyzji. Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory . Odbędą się 30 czerwca. Jak ta decyzja wpływa na europejską gospodarkę?

Złoty ucierpi? Polityczna burza we Francji uderza w gospodarkę

Przeanalizowali to eksperci banku ING. Zwracają uwagę, że "do lipcowych wyborów we Francji sytuacja pozostanie niepewna, bo możliwe są różne scenariusze w tym ten z wygraną skrajnej prawicy, ale bez zdolności koalicyjnej, co oznacza brak reform i jeszcze większą niedecyzyjność w UE". Jak zaznaczają, "szkodzi to europejskim aktywom".