Nieporozumienie zażegnane. Aliexpress i Alibaba znów będą wysyłać materiały ochronne do Polski

- AliExpress już od środy, a Alibaba ze względów technicznych od piątku - wznawiają wysyłkę maseczek ochronnych i innego sprzętu ochronnego do Polski, a jednocześnie co dla nas jest najważniejsze - oba portale zadeklarowały działania nakierowane na ukrócenie nieuczciwych praktyk handlowych - powiedziała w rozmowie z PAP Joanna Dębek z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

- To, co czytaliśmy w polskich mediach o tym, że resort cyfryzacji zablokował sprzedaż do Polski materiałów ochronnych, m.in. maseczek z Chin, to nieprawdziwa informacja - dodała.