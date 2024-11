Gorąco na Tajwanie? Elon Musk do dostawców: przenieście się

Z jednej strony tacy patrioci z Tajwańczyków, a z drugiej chcą płacić gangsterom z US za ochronę. Hipokryci, żyjący z wałków. Chińczycy przynajmniej mają honor. Nie dadzą sobie już nikomu decydować co mogą, a co nie. Wykopali kolonizatorów z HH to i wykopią z Tajwanu. Wystarczy zobaczyć co stało się z Koreą Południową pod wpływem USA. Najbardziej porąbany kulturowo kraj w regionie.