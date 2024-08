NIK alarmuje. Ministerstwo nie widzi problemu z uzdrowiskami

NIK zwraca uwagę na fakt, że ignorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza mogło negatywnie odbić się na zdrowiu kuracjuszy, zwłaszcza tych z chorobami układu oddechowego i krążenia, a także seniorów i dzieci. W okresie od 2018 do 2022 roku, w okresach zimowych, leczono w tych uzdrowiskach niemal 45 tysięcy osób z grup ryzyka, w tym blisko siedem tysięcy dzieci, co wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ).

Kontrola Ministerstwa Zdrowia i podmiotów odpowiedzialnych

Szczegółowe wyniki raportu

Raport wskazuje, że rozszerzona analiza dokumentacji pokazała, iż żadne z badanych uzdrowisk nie spełniało wszystkich wymogów sanitarnych dotyczących powietrza. Mimo to minister zdrowia potwierdził ich status uzdrowiska, twierdząc w oficjalnych pismach kierowanych do gmin, że każde z tych uzdrowisk: "spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska" oraz "posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie uzdrowiskowej". Minister dysponował jednocześnie dokumentacją wskazującą na niespełnianie tych wymagań.