NIK: Składowisko odpadów w Zgierzu zagraża środowisku

- W próbkach wody, pobranych do analizy, znaleziono duże ilości siarczanów, chlorków, fenoli, metali ciężkich. Duże zagrożenie stanowi też metan, który powstaje podczas rozkładu odpadów oraz wysoka temperatura - mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. - To wszystko prowadzi do samoistnie powstających pożarów, których dymy są toksyczne.