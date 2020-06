Nissan ostrzega, że z powodu brexitu może być zmuszony zamknąć fabrykę samochodów

Jako członek UE Wielka Brytania mogła eksportować samochody do wszystkich krajów członkowskich bez dodatkowych ceł. Utraci ten przywilej, jeśli nie uda się zawrzeć nowej umowy. W tym czarnym dla wszystkich producentów aut z Wysp scenariuszu, każdy sprzedawany na kontynent samochód będzie obłożony 10-proc. cłem.

W obawie przed tym czarnym, ale jednak możliwym rozwojem wydarzeń, Nissan już w zeszłym roku podjął pewne kroki. Nowy SUV X-Trail nie jest ostatecznie robiony w Sunderland. Powinno to dać Wielkiej Brytanii do myślenia, wszak budżet nie został wzmocniony dodatkowymi środkami z tego tytułu. Mimo to producenci aut, którzy mają fabryki na Wyspach, nadal tkwią w niepewności.