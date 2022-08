Nota obciążeniowa - co to jest i jak ją przygotować?

Co to jest nota obciążeniowa?

Nota obciążeniowa, zamiennie nazywana również notą księgową to dokument, który służy do dokumentowania przychodów i kosztów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Noty księgowe sporządzane są wtedy, kiedy nie ma możliwości wystawienia faktury VAT. Można powiedzieć, że nota obciążeniowa jest niejako podobna do faktury, niemniej jednak nie stanowi ona alternatywy ani dla faktury, ani dla refaktury, ale jest odrębnym dokumentem.