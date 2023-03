Nowa prognoza wzrostu PKB. Ekonomiści Citi skorygowali założenia

"Nawet przy dynamicznym odbiciu PKB w ujęciu kwartał do kwartału, całoroczny wzrost gospodarczy w 2023 roku pozostanie niski. Będzie to efekt bardzo niskiego punktu startowego związanego z głęboką recesją pod koniec minionego roku. Efekt ten będzie obniżał PKB w tym roku o niemal dwa punkty procentowe, co wydaje się wyjątkową sytuacją (historycznie efekty przeniesienia dodawały do wzrostu co roku około 1,5 p.p.). Co więcej, w przypadku Polski efekt przeniesienia będzie zdecydowanie mniej korzystny niż w innych krajach UE" - dodano.