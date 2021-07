Nowe dane GUS. Bezrobocie jednak niższe

mark 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Na portalach pracy mnóstwo ofert, tylko brakuje pracowników. Pracodawcy muszą sciagać pracowników z zagranicy. Osób tylko zza wschodniej granicy pracuje u nas ok. 2 miliony, a przecież masowo się ściąga też ludzi z dalszych części świata do pracy. Dzisiaj nie pracuje tylko ten co nie chce.