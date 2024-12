Nowe dane o polskim przemyśle. Jest raport o PMI

Taki to sukces rządów Tuska . Zawsze jak obejmował rządy to tak się wydarzało . Widocznie Ci co go popierają chcą spadku koniuktury Polskiego sektora przemysłowego i jeżdżęnia na szparagi do Niemiec . Jak zawsze " piniędzy nie ma i nie będzie " Przejście na emeryturę też już wydłużają na razie o kilka miesięcy . A w statystykach umieralnośc ludzi po 60 roku życia się zwiększyła , a więc pracuj do śmierci a kasę zwiną jak już zwijali fundusze emerytalne .