Nowe dane o wskaźniku dobrobytu. Trwa wyścig wynagrodzeń z inflacją

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w czerwcu 2021 roku wzrósł o ponad 2 punkty w stosunku do wartości sprzed miesiąca. To czwarty kolejny miesiąc poprawy wartości wskaźnika.

"W równym stopniu rosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz wynagrodzenia. Niestety, równie szybko wzrastała inflacja, redukując realny wzrost wynagrodzeń z ponad 10 proc. w skali roku do 4,8 proc., co i tak jest wzrostem znaczącym z punktu widzenia odczuć konsumentów, choć nie dotyczy on wszystkich i w równym stopniu" - czytamy w najnowszym raporcie BIEC.