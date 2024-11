Nowe dane o wynagrodzeniach. Średnia pensja w trzecim kwartale przebiła istotną granicę

Dynamika wzrostu spada

Różnice w sektorach

Tak średnio zarabiają Polacy. Są najnowsze dane

Pod koniec października GUS opublikował inne dane. Wynika z nich, że we wrześniu 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło 8140,98 zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, dynamika wzrostu wynagrodzeń w tym okresie zmniejsza się. Wskazuje to na malejącą presję na zwiększanie płac w przedsiębiorstwach.