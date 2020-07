Nowe drogi w Polsce. Obwodnica Kołbieli już przejezdna

- Oddawana dziś do użytku trasa ułatwi podróże nie tylko mieszkańcom Warszawy i Lubelszczyzny. Już niedługo, dzięki budowanej trasie Via Carpatia, czyli drodze ekspresowej S19, także mieszkańcy Podkarpacia zyskają bezpieczne i komfortowe połączenie Rzeszowa z Lublinem i dalej z Warszawą - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Do czasu zakończenia całej inwestycji na trasie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/godz..

Wartość obu kontraktów (obwodnica i droga od węzła do obwodnicy) to w sumie ok. 596 mln zł, a całkowity koszt to ok. 1,2 mld zł.