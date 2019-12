Nowe mieszkania. Czy deweloper może narzucić nam zarządcę?

Wystarczy jedna umowa powierzająca zarząd inwestorowi

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że deweloper musi zarządzać nowym blokiem do momentu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota powstanie z mocy prawa wtedy, gdy zostaje wyodrębniony i sprzedany pierwszy lokal. Nowo powstała wspólnota musi podjąć stosowne uchwały (dotyczące np. przyjęcia statutu), a także dopełnić wymaganych formalności, które są związane m.in. z uzyskaniem numerów REGON oraz NIP .

Osobą prawną, której klienci firmy deweloperskiej powierzają zarząd może być sam deweloper albo powiązany z nim podmiot. Co więcej, do powierzenia zarządu inwestorowi albo firmie z nim powiązanej wystarczy odpowiednia klauzula znajdująca się w pierwszej umowie przeniesienia własności mieszkania. Taki wniosek wynika z artykułu 18 ustęp 2 ustawy o własności lokali. Warto wspomnieć, że deweloper zmuszający klientów do przyjęcia jego warunków zarządu nieruchomością, powinien zawrzeć odpowiednią klauzulę już w umowie deweloperskiej.