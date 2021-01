Nowe podatki i opłaty. W tym roku zapłacimy dużo więcej. Długa lista podwyżek

W Polsce jest prawie 14,9 mln gospodarstw domowych, wynika z danych Eurostatu za 2019 rok. Każde z nich dołoży zatem do budżetu średnio prawie 230 zł rocznie z tytułu podatku cukrowego. Oczywiście trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jest to wartość średnia. Spożycie słodkich napojów zależy bowiem od liczby osób w gospodarstwie domowym, a także – a może przede wszystkim – od indywidualnych preferencji.

I to właśnie zmiana preferencji przyświecała autorom ustawy, którzy chcieli w ten sposób zmobilizować Polaków do ograniczenia spożycia cukru oraz alkoholu i - co za tym idzie - polepszenia zdrowia. Oczywiście nie brakuje też głosów, że głównym celem wcale nie była troska o zdrowie obywateli, lecz zwiększenie wpływów do budżetu.

Podatek maksymalnie może wynieść 1,2 zł na każdy litr napoju. Dla butelki o pojemności 1,75 litra może to być zatem maksymalnie 2 zł (więcej o tym, jak jest wyliczany pisaliśmy TU ). Już 2 stycznia w niektórych sklepach ceny popularnych napojów gazowanych o takiej pojemności poszły w górę o prawie 2 zł. Producenci muszą być jednak ostrożni i tak ważyć cenę, by jednocześnie nie odstraszyć sporej grupy kupujących. Czasem bowiem warto zejść z ceny, aby sprzedaż nie spadła.

Oczywiście nie tylko gospodarstwa domowe kupują słodkie napoje. Robi to też choćby branża gastronomiczna. Jednak ostatecznie sprzedaje je swoim klientom i to na nich będzie musiała przerzucić, częściowo lub w całości, podwyżkę cen. Kryzys, jakiego doświadczyła branża HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie), nie sprzyja obniżaniu marży.

Mniej więcej 80 proc. całego wolumenu opłaty mocowej pokryją firmy. Co nie znaczy, że nie odczują jej gospodarstwa domowe. Jest to kwota doliczana do rachunku co miesiąc i zależy od zużycia prądu. Gospodarstwa domowe zużywające od 1200 kWh do 2800 kWh rocznie zapłacą miesięcznie 7,47 zł netto (9,19 zł brutto).