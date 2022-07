Nowe sposoby na ominięcie zakazu handlu

Zakaz handlu w niedzielę — nowe przepisy

Ile sklepy tracą na zakazie handlu w niedziele?

Najwięcej na wprowadzeniu zakazu handlu zyskały, oprócz stacji benzynowych, także dyskonty. Przez pierwsze pół roku od wprowadzenia zakazu sprzedaż w supermarketach wzrosła o 8 proc ., choć jak podają sieci, spodziewały się większych wzrostów. Sieci potrafią także dostosować się do rynku i szukać sposób na obejście przepisy dotyczących zakazu handlu.

Omijanie zakazu handlu — lekarz w Biedronce?

O nowym sposobie na ominięcie zakazu handlu przez Biedronkę poinformowali jej poznańscy pracownicy. "Głos Wielkopolski" dotarł do informacji, według których sieć ma zacząć oferować także usługi medyczne i tym samym móc funkcjonować jako placówka medyczna otwarta również w niedziele . Pracownicy twierdzą, że pod koniec każdego miesiąca otrzymują grafiki na przyszły miesiąc, w których uwzględniane są niedziele niehandlowe. Jak podają, w lipcu w niektórych Biedronkach zaplanowano grafiki na wszystkie niedziele lipca, włącznie z tymi niehandlowymi . Dziennik podaje także, że kwestia przekształcenia Biedronek w placówki medyczne jest znana przedstawicielom związków zawodowych, jednak nieoficjalnie.

Nie wiadomo jak miałaby wyglądać usługi oferowane w Biedronkach, ponieważ dyskont nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska i nie poinformował o swoich planach. Warto jednak pamiętać o tym, że placówki medyczne są zobowiązane do tego, by spełniać wymagania sanitarne oraz ogólnobudowlane określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 25 marca 2019 roku. Regulacje dotyczą m.in. utrzymania aseptyki i zapewnienia możliwości mycia i dezynfekcji obiektu, w tym mebli i podłóg. Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałyby placówki medyczne zlokalizowane w sieci supermarketów, jednak nowy obszar działalności może zostać wykorzystany instrumentalnie, jedynie do ominięcia obowiązującego zakazu handlu.