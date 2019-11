Nowy Dreamliner w PLL LOT. Pierwszy rejs jeszcze w piątek

Boeing 787-9 właśnie wylądował w Warszawie, gdzie dołączył do floty PLL LOT. To już 15. taka maszyna polskiego przewoźnika. W pierwszy rejs wyleci jeszcze w piątek, gdy zabierze pasażerów do Toronto w Kanadzie.

Podziel się Dodaj komentarz