Nowy odcinek obwodnicy Olsztyna otwarty. Trzy miesiące przed terminem

"Oddaliśmy do użytkowania 9-kilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty. Stanowi on część południowej obwodnicy miasta realizowanej w ramach drogi S51 " - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

To nie pierwszy i nie ostatni etap prac. W budowie pozostaje jeszcze część pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty, której termin oddania do ruchu to koniec kwietnia.