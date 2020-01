Nowy program dla spółdzielni. Miała być rewolucja, ale wsparcie nie zachęca

Pierwszy etap programu Mój prąd , jednego z największych tego typu w Europie, zakończył się dofinansowaniem ponad 27 tys. instalacji fotowoltaicznych PV. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał na ten cel prawie 132 mln zł, a zainstalowana moc PV sięgnęła 152 MW. To 40 razy więcej niż ma aktualnie największa farma fotowoltaiczna w Polsce - farma Czernikowo.

Teraz przyszła pora na wsparcie rewolucji fotowoltaicznej dla mieszkańców dużych osiedli i blokowisk. Mowa jednak nie o bezzwrotnych dotacjach, na które w ramach programu Mój Prąd mogą liczyć właściciele przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale o preferencyjnych pożyczkach. Takie właśnie wsparcie oferuje projekt Słoneczne Dachy, który pilotażowo startuje w Wielkopolsce. Czy to wystarczy, by na dachach blokowisk pojawiać zaczęły się elektrownie słoneczne?

Pora na słoneczne dachy na osiedlach

W ramach projektu Słoneczne Dachy przeznaczono 100 mln zł na inwestycje m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW.

- NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł na preferencyjne pożyczki (do 10 proc. umorzenia), a resztę budżetu, czyli 20 mln zł, będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu – wyjaśnił szef NFOŚiGW Piotr Woźny.

Dofinansowanie – na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW – będzie udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Nabór ma wystartować jeszcze w I kwartale tego roku.

Pilotaż ma zachęcić spółdzielnie i wspólnoty do inwestycji w OZE. Jednak tego typu instalacje w polskich miastach powstają już od kilku lat.

Elektrownie z wielkiej płyty

Od półtora roku potężna elektrownia słoneczna funkcjonuje na dachach wrocławskiego blokowiska. Blisko 3 tys. paneli zostało zainstalowane na 35 dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Cała instalacja zajmuje powierzchnię 0,5 ha, a jej łączna moc to 739 kWp, co przekłada się na produkcję 700 tys. kWh rocznie. W ten sposób słońce napędza windy, oświetla korytarze, wejścia i otoczenie osiedla, maszynownię oraz hydrofornię – czyli wszystkie części wspólne budynków.

- To największa miejska rozproszona elektrownia fotowoltaiczna w Polsce i unikatowa w Europie –mówiła w rozmowie z money.pl Urszula Hreniak ze Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Według szacunków wrocławskiej spółdzielni, dzięki inwestycji mieszkańcy płacą za prąd nawet 16 razy mniej, a roczne koszty energii udało się obniżyć o około 300 tys. zł.

Wrocławska Elektrownia Słoneczna kosztowała 4,2 mln zł. Inwestycja została w całości sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Prosument. Częściowo była to dotacja (1,7mln zł), a częściowo pożyczka w kwocie 2,5 mln zł.

Nieco innego zdania jest jednak prezes sopockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, w której inwestycje w fotowoltaikę ruszyły już w 2016 r. Jego zdaniem preferencyjne pożyczki to za mało. Jego sopocka spółdzielnia, tak jak wrocławska, podejmując decyzję o budowie instalacji, wykorzystały możliwość wsparcia dotacyjnego. To była istotna zachęta w procesie decyzyjnym.

Oszczędności – tak, ale bez wsparcia się nie uda

Efekt ekologiczny montażu to spadek emisji o ponad 100,46 Mg CO2/rok, a wytworzona w ten sposób energia elektryczna zaspokaja roczne zużycie spółdzielni.

Cała inwestycja kosztowała prawie 825 tys. zł, z czego 330 tys. zł wyniosła dotacja ze środków Programu Priorytetowego Prosument NFOŚiGW. Do sfinansowania pozostałej części posłużyła pożyczka w kwocie prawie 495 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- Do tej pory wyprodukowaliśmy ok. 500 MWh energii z OZE – podsumowuje w rozmowie z money.pl Piotr Kurdziel, prezes SM Przylesie w Sopocie i na tym miało się nie skończyć. W planach był także montaż paneli PV na balkonach. To element kompleksowego programu termomodernizacyjnego, który realizuje sopocka spółdzielnia. Wycięcie starych balkonów i budowa nowych, o kształcie umożliwiającym montaż na nich paneli PV, miało umożliwić produkcję dodatkowej energii elektrycznej.