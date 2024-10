Nowy wolny dzień od pracy. Ministra zapowiada projekt

- W tym momencie pracodawcy skracają czas pracy, ludzie biorą wolne w Wigilię. Dobrze byłoby, aby prawo nadążało za rzeczywistością, urealnijmy to prawo. Dzięki wolnemu od pracy w Wigilię, każdy będzie mógł się przygotować do świąt. Ucieszą się rodziny wierzące i nie wierzące - przekonywała na antenie radia TOK FM ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministra dodała, że to inicjatywa poselska klubu Lewicy. Projekt ma zostać złożony już niedługo.

- Chciałabym, żeby to już było w tym roku, ale zobaczymy, to będzie projekt poselski, nie rządowy - dodała ministra.

Dzień wolny w Wigilię. Jest petycja

"Dnia 24 grudnia większość Polaków specjalnie, aby przygotować się do wieczerzy wigilijnej, planuje urlop, nierzadko na żądanie. Niestety dla utrzymania stałej pracy zakładów pracy jest to niemożliwe, aby urlop dostali wszyscy o niego wnioskujący" - "Rzeczpospolita" cytuje fragment petycji w tej sprawie, która trafiła do Senatu.