Obajtek: jeśli UE wprowadzi embargo na rosyjską ropę, Orlen się dostosuje

Jak pisaliśmy w money.pl, Unia Europejska pracuje nad szóstym pakietem sankcji na Rosję i tym razem zamierza uderzyć w import ropy naftowej. To trudny temat, bo część krajów członkowskich sprzeciwia się nałożeniu całkowitego embarga na rosyjskie surowce. Ze słów wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa wynika, że kolejny pakiet sankcji UE ma zawierać "jakąś formę" embarga na ropę. Wciąż nie znamy jednak szczegółów rozwiązań, po jakie chce tym razem sięgnąć Unia.

Faktem jest, że presja na Zachód, by odciąć się w większym stopniu od rosyjskich surowców, w tym ropy, rośnie. A dyskusja, jak to zrobić, by wymierzyć cios w Kreml i rosyjską machinę wojenną, a nie w zachodnie gospodarki, trwa. Prezes Orlenu Daniel Obajtek w poniedziałek zapewniał, że PKN Orlen jest gotowy na wszystkie scenariusze rozwoju sytuacji wokół ewentualnego embarga na ropę z Rosji.