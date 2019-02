Obietnice PiS. Bugaj: kiełbasa wyborcza bez żadnych osłon

- Ten tysiąc złotych dla wszystkich to czysto propagandowy zamysł obliczony na efekt wyborczy. Biedny emeryt funkcjonuje w powszechnej świadomości, ale nie jest to zawsze prawda - twierdzi ekonomista. Dlatego, jego zdaniem, takie rozdawnictwo przedwyborcze jest niebezpieczne. Z jednej strony kosztowne dla państwa, a z drugiej nie rozwiązuje żadnego problemu.

- Martwi mnie, że nie tylko PiS to robi. Wiosna wycenia swoje obietnice podobnie jak rządzący, ale kiedy na patrzę, to bliżej im do 150 mld niż deklarowanych 35 mld zł. Tam wciąż jest zbyt wiele rzeczy niedopowiedzianych - wyjaśnia Bugaj.

- Nie należę do tych ekonomistów, którzy mówią, że nie ma pieniędzy. Nie znaczy to jednak, że ten worek nie ma dna. Poszerzenie zakresu 500+ (może kosztować nawet 20 mld zł rocznie - red.), też nie jest dobrym pomysłem. Byłem zwolennikiem tego programu, ale w jego obecnej wersji - mówi Bugaj.

- Pieniądze na jego rozbudowę lepiej przeznaczyć na świadczenia bezpośrednio skierowane dla dzieci - dodaje. Ekonomista krytykuje również zerowy podatek PIT dla osób do 26. roku życia. Jego zdaniem, to kolejny pomysł podporządkowany jedynie zwycięstwu.

- To nie jest duża grupa, w tym wieku wielu ludzi jeszcze studiuje, uczy się. Zatem nie jest to kosztowne, a można powiedzieć w kampanii, że pomaga się młodym. Rzecz jednak w tym, że to niczego nie zmieni w ich sytuacji na rynku pracy. Podsumowując, powiedziałbym, że te obietnice to kiełbasa wyborcza bez żadnych osłon - mówi Bugaj.