Obietnice PiS realizowane kosztem rozwoju - twierdzą samorządy. Rząd sprawdza

Z kolei Związek Miast Polskich (ZMP) wylicza, że od 2020 r. z budżetu państwa do samorządów będzie trafiać o 7,2 mld zł mniej, tylko w związku ze zmianami podatkowymi. Dla zobrazowania dramatu, samorządowcy podali, że za te pieniądze można by wybudować 3 tys. km lokalnych dróg. Do tego do gminnych kas ma wpłynąć w przyszłym roku 8,24 mld zł mniej przez likwidację OFE.