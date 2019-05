vat oprac. M. Łukasik 46 minut temu

Obniżka VAT nie jest przesądzona. Ekonomiści o planach ministerstwa finansów

W 2022 roku stawki VAT mają obniżyć się z 23 do 22 proc. i z 8 do 7 proc. Ekonomiści radzą, by nie przywiązywać się do planów ministerstwa finansów. – Po drodze wiele może się wydarzyć – komentują eksperci.

Podziel się Dodaj komentarz