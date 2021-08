Obowiązkowe szczepienia w usługach? Kryterium: bezpośredni kontakt z klientem

vgfdaqq1 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

nikt nie ma zadnego prawa ani moralnego ani prawnego zmuszac ludzi do samobójstwa jesli ktos bedzie potrzebował bez przymusu to juz tylko jego wyłaczna sprawaja sie nie boje zadnej osoby ktłóra jest bez szczepionki i sama nie zamierzam przyjac zaden przymus ani nakaz tego nie zmieni najwyzej zabiore rodzine i wyjade do kanada tam nie ma przymusu do zadnych szczepien zwłaszcza dla rasy białej posciagaliscie ludzi z swiata do polski ze bedziem zyc normalnie i to jest normalnosc kiedy chce sie nas wymordowac a majatki zgarnac do panstwa bo politycy sa bardzo biedni w polsce i głoduja na całego a zwykły szary naród ich okrada wiec prosta zasada pozbyc sie stworzyliscie nienawisc do słuzby zdrowia stworzycie nienawisc do siebie nie myscie ze was ochroni wojsko czy policja oni stana po stronie prawdy i obrony kraju a pracodawca normalny nie bedzie sprawdzał czy jestes szczepiony czy nie ale cwaniacy zwolnia ludzi pracujacych legalnie a zatrudnia na czarno i znów nie bedzie ani podatku ani składek zus a my bedziemy wykorzystywani my jako naród polski nie jestesmy głupkami ale walczym o przetrwanie ale głupkowie siedza w polityce i dla zysku gotowi zabic swój kraj