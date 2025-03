Obowiązkowy pobór do wojska? Prezydent tego europejskiego kraju stawia sprawę jasno

Łotwa wprowadziła pobór dla mężczyzn w 2023 r. i zwiększyła wydatki na obronę do 4 proc. PKB kraju .

Prezydent Łotwy za obowiązkowym poborem

- Widząc, co dzieje się na świecie, podjęliśmy decyzję, którą teraz powinny podjąć pozostałe kraje kontynentu - pwiedział prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs w wywiadzie udzielonym w niedzielę brytyjskiej telewizji Sky News.

Łotewski przywódca przypomniał, że zarówno jego kraj, jak i sąsiednie Litwa i Estonia, są "papierkiem lakmusowym NATO " i dlatego wezwał Sojuszników do "zwiększenia obecności w tych krajach graniczących z Rosją wobec ciągle rosnącego zagrożenia".

Komentując relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi ocenił, że "USA mają rację, jeśli chodzi o żądanie większych wydatków na obronę, ale za bardzo skupiamy się na USA i nie mówimy dość wiele o tym, co powinniśmy zrobić jako Europejczycy". "Europa jest obecnie dość słaba" - przyznał prezydent Łotwy.

Tusk zapowiada szkolenia wojskowe

W piątek w Sejmie premier Donald Tusk przedstawił informację w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski. Zwracał uwagę m.in. na liczebność armii walczących na Ukrainie. Jak mówił, wojska ukraińskie dysponują obecnie ok. 800 tysiącami ludzi, a armia Rosyjska liczy ok 1,3 mln żołnierzy. - My mówimy dzisiaj o potrzebie posiadania w Polsce armii półmilionowej, razem z rezerwistami - mówił