Ocena wykonania budżetu. NIK krytykuje Ministerstwo Finansów

Do sprzedaży obligacji w tzw. formule private placement przystąpiono 26 marca 2020 roku. Transakcje zostały zrealizowane z podmiotami, które wyraziły chęć nabycia oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji skarbowych.

NIK wskazuje, że do dnia zakończenia kontroli w Ministerstwie (czyli do 9 kwietnia 2021 roku), resort wywiązał się z tego obowiązku jedynie w stosunku do jednej z trzech umów.