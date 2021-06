Planujesz wziąć kredyt? NBP ma nowy pomysł

"Banki powinny kontynuować ostrożną politykę w zakresie kredytowania zakupu nieruchomości. Jest to istotne w kontekście rosnącej aktywności na rynku nieruchomości mieszkaniowych” – czytamy w opublikowanym w środę raporcie NBP o stabilności systemu finansowego.

Ostatnio coraz więcej mówi się o ryzyku stopy procentowej. Przed takim ryzykiem ostrzegała ostatnio Komisja Nadzoru Finansowego . Chodzi o to, że obecnie stopy procentowe w Polsce są historycznie niskie, co sprawia, że niskie jest również oprocentowanie kredytów. Nie ma jednak wątpliwości, że wcześniej czy później stopy zostaną podniesione, a raty kredytów wzrosną. Warto pamiętać o tym biorąc kredyt.

Kiedy dojdzie do podwyżki stóp? Tego dokładnie nie wiadomo, być może stanie się to w listopadzie. Stopy procentowe zostały obniżone po wybuchu pandemii, żeby pobudzić gospodarkę. Teraz, kiedy następuje ożywienie gospodarcze oraz mamy do czynienia z podwyższoną inflacją, czas zacząć myśleć o podwyżce.