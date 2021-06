Kiedy NBP zacznie hamować wzrost cen? Jednoznaczne głosy z RPP

Nie PIS 28 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A co jak te ekonomiczne raczkujące dziatki się pomylą? Do tej pory tylko okradali obywateli ( o obatelach nie mówię bo to biorcy są i elektorat - takie kukizy),a jak zlikwidują klasę średnią to kto do płacenia zostanie?