Od zera do miliardera. Założył startup, dziś jest wart fortunę

Historia Chaudhry'ego pokazuje, jak determinacja i wyczucie rynku mogą prowadzić do niezwykłego sukcesu w biznesie technologicznym. Jego historię opisała w reportażu telewizja CNBC.

Jay Chaudhry dorastał w Indiach, w rodzinie drobnych rolników, bez tradycji przedsiębiorczości. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych w 1980 roku studiował inżynierię i marketing. Następnie pracował dla gigantów technologicznych, takich jak IBM i Unisys. Nie planował wówczas zostać przedsiębiorcą, dopiero boom technologiczny z połowy lat 90. zainspirował go do założenia własnej firmy.