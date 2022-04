Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości to użytkowanie danej nieruchomości bez posiadania do tego odpowiedniego tytułu prawnego. W praktyce oznacza to, że stron nie obowiązuje żadna umowa (np. najmu), a jedna z nich bezpodstawnie użytkuje lokum. Kiedy ma to miejsce? Najczęściej wtedy, gdy korzystanie z nieruchomości powinno się zakończyć, np. w wyniku wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy, a dotychczasowy najemca lub dzierżawca nadal nie opuszcza nieruchomości.