Okradał najbogatszych Polaków. "Łowcy cieni" zatrzymali członka gangu

Do zatrzymania doszło w Szczecinie. Tomasz Sz. był od dłuższego czasu poszukiwany Europejskim Nakazem aresztowania wydanym przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Jednocześnie ścigano go także na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez prokuratury w Gdańsku i Olsztynie.

Do zatrzymania doszło dzięki akcji specjalnej grupy policyjnej zwanej „łowcami cieni”. Ustalili oni, że Tomasz Sz. na chwilę przyjechał do Polski z zagranicy. - Mężczyzna wpadł w mieszkaniu wynajmowanym przez jego znajomą. Po wykonaniu niezbędnych czynności został doprowadzony do aresztu śledczego - podała nadkom. Jurkiewicz.